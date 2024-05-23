شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، الدخول في معسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة إنبى على استاد بترو سبورت، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دورى nile.

ويختتم سيراميكا استعداداته اليوم لمواجهة إنبى والدخول في معسكر مغلق من أجل فرض المزيد من التركيز من أجل العودة بالنقاط الثلاثة والاقتراب من فرق المقدمة.

وطالب أيمن الرمادى من اللاعبين ضرورة مواصلة الانتصارات والتقدم أكثر في جدول الدورى، وحذر من خطورة مهاجمى إنبى في المرتدات، مؤكدا للاعبين أن المباراة مهمة وتعد بـ6 نقاط خاصة أن فريق إنبى من المنافسين لسيراميكا في الجدول، حيث يتخلف عن الفريق بنقطتين فقط.

ونجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق النيران الصديقة من محمود الجزار مدافع البنك، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الـ24 لدورى nile .

وبهذه النتيجة، يحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 34 نقطة، بينما يسكن البنك الأهلى المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.