تريزيجيه يحسم موقفه من المشاركة مع الاهلي في كأس العالم للأندية 2025

تحدث الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، عن حقيقة انتقاله إلى الاهلي خلال الفترة المقبلة لخوض كأس العالم للأندية مع الأحمر.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية:« الاهلي بيتي، ولكن أرغب في الاستمرار في الاحتراف، أنا أبن النادي، ولن لم يتواصل معي أحد من المسؤولين داخل الأحمر لعودتي للفريق مرة آخرى في الموسم المقبل”.

وواصل:«لم يحدث أن تحدث معي أحد من الاهلي لخوض كأس العالم للأندية الموسم القادم، ولم يفتح هذا الأمر مطلقًا معي أو مع نادي طرابزون”.

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وكانت قد أشارت عدة تقارير أن هناك شركة راعية ستتولى قيمة عقدي محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور ومحمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، من أجل التعاقد معهما لتدعيم صفوف المارد الأحمر في كأس العالم للأندية 2025 الذي سيقام في أمريكا بمشاركة عدد كبير من الأندية حول العالم.