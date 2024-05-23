كاف يفرض اجراءات أمنية مشددة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الاهلي والترجي

أكد حارس مرمى الاهلي السابق و الإعلامي، أحمد شوبير، عن عدة إجراءات مشددة سيفرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي أفريقيا.

وكان قد تعادل الاهلي مع نظيره الترجي التونسي سلبيًّا في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم السبت على ملعب رادس.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»: « قرر الاتحاد الأفريقي تعيين 6 مراقبين أمنيين في نهائي دوري الأبطال بين الاهلي والترجي في ستاد القاهرة يوم السبت القادم”.

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وتابع: « مهمة الـ 6 أفراد هو التحقق من جميع الشروط الأمنية التي وضعها كاف في إياب نهائي دوري الأبطال”.

مهمة المراقبين تكمن في التأكد من توفر جميع المتطلبات والشروط الأمنية التي فرضها الاتحاد الإفريقي في إياب نهائي دوري الأبطال».

واختتم: « وأيضًا يوجد 20 مراقبًا من الاتحاد الأفريقي تواجدا مع مسؤولي الاهلي، من أجل مراقبة ستاد القاهرة ملعب اللقاء، وأيضًا النظر لجاهزية المدرجات قبل النهائي”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت القادم، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.