تطورات جديدة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن انتقال محمد صلاح أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار خوسيه فليكس، رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، في حديثه عن انتقالات الصيف القادم حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي الموسم القادم.

وقال: “محمد صلاح يمكن ان ينتقل للدوري السعودي بنسبة كبيرة الموسم القادم، وأعتقد أن اللاعب سيوافق على الرحيل إلى هناك أيضًا”.

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وواصل:” اعتقد أن الإغراءات المادية ستجعل محمد صلاح ينتقل إلى هناك”.

وكان قد ألمح صلاح، نجم ليفربول، عن مصيره مع فريقه الإنجليزي، بعد نهاية الموسم الكروي 2023-2024، وسط شكوك حول مستقبله.

حيث كتب قائد منتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:”نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل،جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة”.

وينتهي عقد محمد صلاح، مع ليفربول في نهاية صيف موسم 2025 المقبل، ولم يقرر الريدز تجديد العقد من عدمه حتى الآن.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز محتلًا المركز الثالث برصيد 82 نقطة، حيث ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.