الزمالك يحسم مصير أول الراحلين عن الفريق

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن أول الراحلين عن نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال عضو الزمالك في تصريحات تليفزيونية: “إبراهيما نداي عقده مع الزمالك لمدة موسمين قابل للتمديد، وتم إبلاغ اللاعب بأنه لن يتم التجديد له، خاصة في ظل أنه يحصل على 900 الف دولار سنويًا”.

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وأضاف: “الزمالك هدفه التتويج بالألقاب خلال الموسم المقبل، لذلك سيكون هناك خطة جديدة للتعاقدات، إلا أننا حتى الآن لم نتلق التقرير النهائي من جوميز حول الصفقات الجديدة”.

وتابع: “نجهز أنفسنا ونحاول أن نكون منظمين في تعاقدات الموسم الجديد، وإدارة الكرة ستجلس مع المدرب لمعرفة تصورات للموسم المقبل”.

واختتم: “الزمالك أعد لائحة جديدة لفريق الكرة، والهدف منها تعظيم المكافآت باستمرار من أجل تحفيز اللاعبين للفوز”.

ويلتقي الزمالك اليوم نظيره فيوتشر ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.