"عملتها بعفوية".. أحمد سليمان يوضح سبب اللقطة المثيرة في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، أسباب تواجده في ملعب خلال احتفالات الفريق في نهائي الكونفدرالية.

وتوج فريق الزمالك مؤخرا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وشهدت المباراة النهائية أحداث سوء تنظيم، وتواجد أعداد كبيرة من الجماهير في الملعب، وظهر أحمد سليمان في لقطة مثيرة، وهو يحصل على الكأس ويتحرك به قبل تسليمه للاعبي الفريق.

قال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: "تواجدت في الملعب لأني رئيس الوفد ولدي صلاحية التواجد في أي منطقة بالملعب".

وأضاف: "نزولي للملعب جاء بسبب صلاحيتي، وكان الاتفاق عدم تواجد أي عناصر محددة داخل الملعب أثناء الاحتفال، والجميع يهاجمني بسبب احتفالي بالكأس، ولكن هذا يحدث في أي احتفال بالعالم".

وأكمل: "حصولي على الكأس قبل اللاعبين، جاء بشكل عفوي، وحدث من قبل، ويتم وضع الكأس مرة أخرى".

وأتم تصريحاته: "أتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن ذلك طبيعي أن يكون هناك دعم لأي فريق مصري يلعب باسم مصر".