الموت يفجع رئيس اتحاد الكرة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توفى اليوم الخميس 23 مايو 2024، عصام أبو ريدة شقيق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق وفاة عصام أبو ريدة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله المهندس عصام أبو ريدة شقيق المهندس هاني أبو ريدة".

وأضاف: "تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من جامع السلطان حسين بشارع الثورة بمصر الجديدة، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته".

اقرأ أيضًا:

الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك وفيوتشر والقناة الناقلة

"عملتها بعفوية".. أحمد سليمان يوضح سبب اللقطة المثيرة في نهائي الكونفدرالية