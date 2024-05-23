شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم المهندس عصام أبو ريدة شقيق المهندس هانى ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو للمكتب التمفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من جامع السلطان حسين بشارع الثورة بمصر الجديدة .



ومن المقرر أن تعلم الأسرة عن موعد ومكان العزاء فى الفقيد الراحل.



هاني أبو ريدة أحد القيادات بالمكتب التنفيذي بالكاف والفيفا والاتحاد العربي، ومن أبرز وأهم القيادات التي تدير كواليس الساحرة المستديرة.

لم يبرز اسم أبو ريدة كلاعب كرة قدم مصري سابق، لكنه تدرج في المناصب الإدارية وكان الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم منذ 2016 وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أبو ريدة من مواليد 14 أغسطس 1953 في مدينة بورسعيد في مصر، ومارس كرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى أن تعرّض لإصابة خطيرة جعلته يعتزل مبكرا لعب كرة القدم