شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوجه نصيحة لـ حسام حسن بشأن محمد صلاح قبل معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي.



قال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "أتمنى حسام حسن يعقد جلسة مع محمد صلاح في وجود توأمه إبراهيم حسن فقط ، ويحكي له عن سياسته خلال قيادته للمنتخب في الفترة القادمة، وهذا سيعطي محمد صلاح قيمته كلاعب كبير".

وأضاف شوبير : "أطالب من الجميع عدم الوقوف علي الواحدة لحسام حسن خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن حسام حسن يتعامل علي طبيعته، وفي نفس الوقت أطالب حسام حسن بالتركيز في الملعب فقط والابتعاد عن التصريحات الاعلامية ".

على جانب آخر، علق الإعلامي أحمد شوبير على ما تردد في الفترة الأخيرة عن تفاوض الأهلي مع أحد حراس المرمى تحسبا لرحيل أحد الحراس.

قال شوبير: "محمد الشناوي قائد الأهلي وعند الحديث عن الشناوي لابد أن تمنحه احترامه وتقديره لأنه تعرض لحملة قوية خلال الفترة الماضية ولا أرى لها سببا، والبعض اجتهد وأكد أنه يرفض التواجد بديلا في مباراة بلدية المحلة وهذا غير صحيح".



تابع: "الشناوي عندما أصبح جاهزا سافر مع الفريق ومارس مهامه ككابتن للأهلي وكان متواجدا في المؤتمر الصحفي وعلى دكة البدلاء وهناك لقطات مهمة للشناوي عند سقوط علي معلول تحرك للاطمئنان عليه وهو حارس كبير وحارس مرمى منتخب مصر الأساسي منذ 2019 وعيب ما يقال عنه".



أردف: "جماهير الأهلي لديها ثقة كبيرة في الشناوي، واللاعب ليس لديه عروض ولديه انتماء شديد للأهلي، وأؤكد أنه لو حمزة علاء يخوض مباريات ستنبهر بأدائه ومصطفى مخلوف خبراته قليلة، ولكن تابعت علاء في مباريات المنتخب الأولمبي، والأهلي به حراس كبار ومصطفى شوبير ظهر بشكل رائع عند حصوله على فرضة".



أضاف: "هناك البعض يفجر أزمات ولا أعلم لماذا يفعل البعض ذلك بدلا من التشجيع وأن يكون سعيدا بوجود منافسة في مركز حراسة المرمى".