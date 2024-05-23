شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يوافق على سفر ثنائي 2005 لقضاء معايشة في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادي المقاولون العرب على سفر ثنائي فريق 2005 بالنادي إياد صلاح عاشور وأيمن سعد زغلول إلى الإمارات لقضاء فترة معايشة مع نادي الوحدة الإماراتي.

وتلقى النادي طلبا رسميا من الوحدة الإماراتي ووافق المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة و يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين على الطلب ليسافر الثنائي في إطار سياسة النادي لمنح الفرصة للناشئين للاحتراف وخوض تجارب خارجية سواء في أوروبا أو دوريات عربية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب يفتح المجال أمام أي لاعب لاكتساب خبرات خارجية وتسهيل عملية الاحتراف ومساعدة الناشئين والشباب لتحقيق هذا الهدف وهو ما يؤكد سياسة مجلس الإدارة وهناك عدد من النماذج مثل عمر فايد المحترف في تركيا ومعار حاليا في الدوري الصربي وقبله بلال مظهر المحترف في اليونان ومنح الفرصة أيضا لاحتراف طاهر محمد طاهر في فرنسا قبل انتقاله للأهلي وقبلهم بالطبع نجم مصر محمد صلاح وزميله محمد النني.

وأشار فتحي إلى أن النادي يجهز حاليا لسفر أكثر من لاعب من قطاع الناشئين لقضاء معايشات في أندية أوروبية وسيتم إعلان أسمائهم فور انتهاء الإجراءات.