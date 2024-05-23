شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد 5 لاعبين عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في الجولة الرابعة و العشرون من بطولة الدورى، والمقرر لها مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب.

ويعانى أكثر من لاعب بالفريق من إصابات مختلفة، وهم محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى الزنارى، أحمد حمدى، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى.

أحمد حمدىيعانى أحمد حمدى من قطع بالرباط الصليبى بالركبة وجارى إنهاء إجراءات سفره إلى المانيا لإجراء الجراحة الزنارىيعانى الزنارى من إصابة بالعضلة الخلفية، وجارى تأهيله في الزمالك للعودة الى الماركة في التدريبات في أسرع وقت. شيكابالايعانى شيكابالا من إصابة صعبة في منشأ العضلة الأمامية ويحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع للعودة إلى التدريبات الجماعية. الونش وعبد الشافى

يعانى الونش وعبد الشافى من قطع في الرباط الصليبى وخضعا الى جراحة ، وانتهيا من المرحلة الأولى من التأهيل و بدءا المرحلة الثانية من التأهيل