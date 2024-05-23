شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يواصل الغياب عن الأهلي في إياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي الغياب عن فريقه في مباراته أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة وعدم انتهاء برنامجه التأهيلي.

ويعاني كريستو من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، ويحتاج إلى أسبوعين قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

وتعرض كريستو للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق مران الأمس بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.