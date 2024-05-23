موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم والقناة الناقلة والمعلق

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، في المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء اليوم، منتشيا بلقب كأس الكونفدرالية، الذي حققه منذ أيام للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على الفريق المغربي نهضة بركان في المباراة النهائية للبطولة.

ويسعى الزمالك لمواصلة نغمة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول الدوري، حيث يحتل الأبيض المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة، حصدها من 15 مباراة، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

علي الجانب الآخر يخوض مودرن فيوتشر لقاء اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز لاستعادة توازنه مرة أخرى، حيث إن الفريق لم يحقق سوي فوز وحيد في آخر 5 مباريات خاضها ليتراجع ترتيبه بقوة في جدول الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HDبصوت المعلق الرياضي محمد الشاذلي.