"بديل فتوح وعودة السعيد".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر في السابعة مساء اليوم الخميس في الجولة ال24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة فيوتشر، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

ووضح خلال المران الختامي، وجود عدد من التغييرات في التشكيل،حيث يعود الثنائي ناصر ماهر وعبدالله السعيد للمشاركة، وأيضا سيتم الدفع بالسنغالي إبراهيما نداي بدلا من أحمد فتوح المصاب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد،

الدفاع: إبراهيما نداي وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

وسط الملعب: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وناصر ماهر.

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