"بسبب الزمالك".. شوبير يكشف قرار جديد من كاف لأول مرة في تاريخ نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، قرارات جديدة تحدث لأول مرة، من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، خلال مواجهة الأهلي أمام الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الأهلي، مع نظيره الترجي التونسي، بعد غدا السبت، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجميع ينتظر نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهناك تشديدات قوية، ولأول مرة في تاريخ الكاف تعيين 6 مراقبي أمن أجانب لمباراة النهائي".

وأضاف: "الاتحاد الأفريقي أيضا عين 20 مسئولا يشرفون على تنظيم وترتيبات استاد القاهرة، وهي سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ، لتجنب ما حدث في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان".

جدير بالذكر، أن مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي، شهدت أحداث سوء تنظيم، وتواجد أعداد من الجماهير في الملعب أثناء تتويج الأبيض.

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