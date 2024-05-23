ياسين البحيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب خط وسط فريق نهضة بركان المغربي، ياسين البحيري، حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الماضية والتي تشير إلى سعي الزمالك للتعاقد معه.

وقال ياسين لجريدة "المنتخب" المغربية: "لم أتلق أي عرض من الزمالك، وكل ما تم الترويج له غير صحيح".

وأضاف: "هناك شكر وامتنان فقط، وفوق ذلك لدي عقد مع فريق نهضة بركان".

الجدير بالذكر، حصد الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في التاريخ على حساب الفريق المغربي.

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