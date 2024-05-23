الهداف.. لاعب الأهلي الأسبق يفوز بلقب الدوري الأرميني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز لاعب الأهلي الأسبق وجاندزاسار كابان الحالي، صالح نصر، بلقب الدوري الأرميني الدرجة الأولى لموسم 2023/24.

وتصدر المهاجم المصري قائمة هدافي الدوري الأرميني برصيد 32 هدفا، وشارك في الكأس بمباراتين سجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين.

الجدير بالذكر، سبق لصالح نصر وأن لعب للنادي الأهلي ووادي دجلة، قبل أن يتجه إلى الاحتراف في الدوري الأرميني بموسم 2022/23.

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