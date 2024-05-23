عودة ثنائي.. موقف مصابي الأهلي من لقاء الترجي بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عاد ثنائي النادي الأهلي، أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا، من الإصابة قبل لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن كوكا وعبد القادر سيكونان ضمن قائمة الأهلي التي ستدخل معسكر مغلق مساء اليوم الخميس عقب المران الرئيسي باستاد القاهرة.

وأوضح المصدر أن عمرو السولية لائق طبيا للمشاركة في التدريبات لكن الجهاز الطبي يريد منحه فترة أطول للتعافي تجنبا لتجديد إصابته.

وأكد المصدر أن الثنائي محمد عبد المنعم وهاني شعرا بآلام عضلية خفيفة في مران الأمس ولكنهما جاهزان للمباراة وللتواجد ضمن قائمة الفريق أمام الترجي.

وأردف المصدر أن التونسي محمد الضاوي كريستو لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي، وحصل علي معلول على راحة سلبية لمدة أسبوعين قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي عقب إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الرئيسي باستاد القاهرة اليوم الخميس، بينما يختار بعدها مارسيل كولر المدير الفني القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق.

اقرأ أيضًا:

ياسين البحيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفيوتشر