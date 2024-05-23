بالقوة الضاربة.. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر القائمة النهائية للأهلي لمواجهة الترجي.

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، أحمد كوكا، طاهر محمد طاهر،احمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

وكانت قد أنتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بالتعادل السلبي على ملعب رادس.

اقرأ أيضًا:

ياسين البحيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفيوتشر