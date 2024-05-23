شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طلعت يوسف أمام الزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه فريق الزمالك على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.



كشف حساب طلعت يوسف أمام الزمالك

كشف حساب طلعت يوسف أمام الزمالك

وتعد مباراة الليلة الصدام رقم 31 لطلعت يوسف المدير الفنى لمودرن فيوتشر أمام الزمالك حيث واجه المدرب المخضرم الفارس الابيض فى 30 مباراة سابقة بالدوري المصرى حقق خلالها خمسة انتصارات وستة تعادلات وتلقى 19 خسارة.

وحقق طلعت يوسف نتيجة التعادل بهدف لكل فريق فى أول مباراة واجه فيها الزمالك وكان وقتها مديراً فنياً لزعيم الثغر فى موسم 98-99.

وتلقى طلعت يوسف هزيمته الأولى أمام الزمالك وقت أن كان مدرباً للكروم فى موسم 2000-2001 وكانت بثلاثية دون رد، كما حقق طلعت يوسف فوزه الأول على الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى موسم 2004 -2005.

وحقق طلعت يوسف، آخر فوز له على الزمالك رفقة مصر المقاصة في موسم 2017-2018 بهدف دون رد.