شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر اليوم الخميس بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الخميس لمواجهة مودرن فيوتشر بدورى nile بعد التتويج بالكونفدرالية خاصة أن مركز الفارس الأبيض فى جدول الترتيب متراجع ولا يليق باسم القلعة البيضاء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق مودرن فيوتشر بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بدورى nile

يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الخميس على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

نتيجة أخر ظهور للزمالك ومودرن فيوتشر فى الدورى

خسر الزمالك من سموحة بهدف دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما فاز مودرن فيوتشر على انبى بهدف دون رد فى الظهور الاخير بالمسابقة.

ترتيب الزمالك ومودرن فيوتشر فى الدورى المصرى

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 7 انتصارات و9 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكهم 17 هدفا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى الدورى المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.