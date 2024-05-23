شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة النهائيات تضرب معلول وحمدى فى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت لعنة المواجهات النهائية فريقي الأهلى والزمالك، حيث لم يخرج القطبان من نهائي دورى أبطال أفريقيا ونهائى الكونفدرالية الأفريقية، بدون خسائر، وتعرض لاعبي الفريقين لإصابات كبيرة.

شهدت مباراة الأهلي والترجى التونسى في ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا تعرض التونسى على معلول جناح المارد الأحمر لإصابة بقطع في وتر أكيلس، كما تعرض أحمد حمدى لاعب الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى لإصابة بقطع في الرباط الصليبى الأمامى بالركبة.

الأهلي يعلن نجاح جراحة وتر أكيلس لمعلول ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين

علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح الاثنين، بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، ويحصل اللاعب على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

بدأ معلول رحلته مع النادي الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

وحصد معلول مع النادي الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

أحمد حمدى يستعد للسفر خارج مصر لإجراء جراحة الصيبى

أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي لاعب الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إصابته بقطع في الرباط الصليبى الأمامى للركبة.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.