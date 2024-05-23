بالأسباب.. 7 غيابات عن الأهلي في لقاء الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قائمة مستبعدي الفريق لمواجهة الترجي التونسي.

وشهدت قائمة الغيابات تواجد 7 لاعبين، ودخول وافد جديد "علي معلول" بسبب الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيليس بمباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

ويعرض لكم الخليج 365 أسماء غيابات المارد الأحمر بالأسباب:

- علي معلول.. (بسبب الإصابة)

- محمد الضاوي كريستو.. (بسبب الإصابة)

- عمرو السولية.. (لعدم الجاهزية الفنية)

- حمزة علاء.. (لأسباب فنية)

- خالد عبد الفتاح.. (لأسباب فنية)

- عمر كمال عبد الواحد.. (لعدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية)

- محمود الزنفلي.. (لعدم قيده في قائمة الفريق الأفريقية)

ويقام لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

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