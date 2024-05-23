شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاذير من جوميز للاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 3 محاذير للاعبي القلعة البيضاء قبل مواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري،خاصة أن هذا اللقاء مهم للفريق.

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية على محاذير جوميز للاعبين..

عدم الاستهتار بالمباراة بعد التتويج بالكونفدرالية

يأتى على رأس محاذير جوميز للاعبي القلعة البيضاء،عدم الاستهتار بمباراة مودرن فيوتشر خاصة أنها أول مباراة للفريق في البطولة المحلية وبعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية،حيث طالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز في اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط وتعديل موقف الفريق في ترتيب جدول الدوري،وغلق صفحة أفريقيا.

ارتكاب الأخطاء الدفاعية

حذر جوميز اللاعبين من ارتكاب الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة،مطالبهم بالتركيز، من أول دقيقة في اللقاء ومحاولة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات مودرن فيوتشر،خاصة أنه عازم على المنافسة على لقب الدورى حتى أخر نفس.

عدم الانشغال بملف تجديد العقود

وتأتى أخر الأشياء التي حذر جوميز منها اللاعبين عدم الانشغال بموقفهم من البقاء أو الرحيل مع الفريق خاصة أن هناك البعض ينتهى عقده أخر الموسم وعلى رأسهم محمد عواد ومحمد صبحى حارسي المرمى ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا فضل عن أحمد سيد زيزو الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادى بداية من يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.