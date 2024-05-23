شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة وشوقي غريب والمجري يشاركون في تشييع جنازة شقيق هاني أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على حضور تشييع جنازة شقيق هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ورئيس اتحاد الكرة السابق.

ومن أبرز المشاركين في تشييع جنازة شقيق أبو ريدة، شوفي غريب وكرم كردي وممدوح الشيشتاوي ومحمود الشامي وحازم الهواري ومصطفي عبده وجمال علام ومحمد أبو الوفا ووائل رياض شيتوس.

هاني أبو ريدة أحد القيادات بالمكتب التنفيذي بالكاف والفيفا والاتحاد العربي، ومن أبرز وأهم القيادات التي تدير كواليس الساحرة المستديرة.

كما يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي،بخالص العزاء والمواساة لهاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " في وفاة المغفور له شقيق عصام أبو ريدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.