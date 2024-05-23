شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بسجل خالٍ من الهزائم فى مواجهات الترجي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح النادي الأهلي بسجل خالٍ من الهزائم في مواجهات الترجي، حينما يتقابل الفريقان بالقاهرة، طوال تاريخ المواجهات المباشرة بين بطل إفريقيا المارد الأحمر، وفريق الدم والذهب الترجي التونسي.

تاريخيا التقى الأهلي والترجي 12 مرة في القاهرة، تمكن خلالهم بطل مصر من تحقيق الفوز في 6 مباريات، وحضر التعادل في مثلهما ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو المارد الأحمر 19 هدفاً في مرمى الترجي التونسي بالقاهرة، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط من الفريق التونسي بالقاهرة.

ويواصل الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الترجى التونسى في إياب نهائي دوري ابطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

ويستعد فريق الاهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.