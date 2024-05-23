شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئ الأثقال ببيرو مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الخميس ، حبيبة سعد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات بطولة العالم للناشئين ببيرو بوزن 49 كجم فى الحادية عشر مساءا.

بينما تخوض مريم خالد منافسات وزن 55 كجم لرفع الأثقال غدا الجمعة فى الثانية صباحا وعبد الرحمن حسين فى نفس التوقيت بوزن 67 كجم.

أما مصطفى بكرى سيخوض منافسات وزن 81 كجم فى تمام الثانية صباح السبت و حنين السيد فى التاسعة مساءا بوزن 71 كجم و محمود السيد 11:30 مساءا فى وزن 96كجم .

بينما تختتم زينب عبد الحميد المنافسات الأحد فى الثانية صباحا بوزن 81 كجم و عمر محمود فى نفس التوقيت بوزن 102 كجم .