شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عبد المنعم ومحمد هانى من مباراة الأهلى والترجى فى إياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي جاهزية ثنائي الفريق محمد عبد المنعم ومحمد هاني من مباراة الترجي التونسي مساء السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم شكواهما من إجهاد في العضلة الضامة خلال مران الفريق أمس الأربعاء .

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي للأهلي سيجري فحوصات طبية جديدة على الثنائي عبد المنعم وهاني على هامش مران اليوم الخميس وغدا الجمعة لتحديد موقفهما النهائي من المشاركة في المباراة وإن كانت فرصهما في اللحاق بالمباراة كبيرة للغاية.

وأوضح المصدر أن إصابة الثنائي بسيطة ولا تدعو للقلق، ولكن سيتم فحص الثنائي للاطمئنان عليهما بشكل أكبر.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية على هامش مران الأمس، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.