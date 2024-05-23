شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات جمعت الزمالك ومودرن فيوتشر قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق مودرن فيوتشر على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

7 مباريات جمعت بين الأهلى وفيوتشر

7 مباريات جمعت الزمالك ومودرن فيوتشر

التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 7 لقاءات سابقة قبل لقاء الليلة، حقق الفارس الأبيض ستة انتصارات وتعادل مرة واحدة ولم يخسر وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وخسر الزمالك من سموحة بهدف دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما فاز مودرن فيوتشر على انبى بهدف دون رد فى الظهور الاخير بالمسابقة.

يدخل الزمالك مباراة اليوم رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، لتصحيح وضع الفريق في مسابقة الدوري واستعادة مسار الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق الأبيض في المسابقة المحلية أمام سموحة بهدف نظيف.

ويفتقد الزمالك لجهود أكثر من لاعب مهم بسبب الإصابات، وفي مقدمتهم أحمد حمدي الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في نهائي الكونفدرالية، ليلحق بزميليه في الفريق، حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، كما تأكد غياب شيكابالا، وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمد شحاتة باللقاء رغم تواجده فى قائمة الفريق.

على الجانب الآخر، يدخل مودرن فيوتشر مباراة اليوم، متسلحاً بالروح الإيجابية للفريق بعد عودة الانتصارات المحلية، عقب الفوز على إنبي في المباراة الماضية بهدف نظيف، تحت القيادة الفنية الجديدة لطلعت يوسف، حيث تعد مباراة الزمالك، هي الاختبار الثاني للمدرب المخضرم مع مودرن فيوتشر.

واستعان الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف، بمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب، وعقد طلعت يوسف، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، حذرهم خلالها من عناصر الخطورة لدى نادي الزمالك، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، وشدد طلعت يوسف على أهمية القيام بالأدوار الدفاعية على النحو المطلوب في ظل امتلاك الزمالك لعناصر هجومية مميزة، وخاصة أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وعبد الله السعيد وناصر ماهر.