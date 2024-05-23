شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يُقيم "ممر شرفى" للزمالك قبل مباراة اليوم احتفالا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر على إقامة ممر شرفي للاعبي نادي الزمالك قبل بدء مباراة اليوم التي سيستضيفها ملعب المقاولون العرب في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري العام وذلك احتفالاً بالزمالك الذي حصد بطولة الكونفيدرالية مساء الأحد الماضي على حساب نهضة بركان المغربي بإستاد القاهرة.

وأضاف هيثم عرابي في تصريحات خاصة لتليفزيون الخليج 365 أن مودرن فيوتشر استعد بشكل كامل لمواجهة الزمالك اليوم نظرا لأنها ستكون المباراة الثانية للمدير الفني طلعت يوسف بعد توليه المهمة مؤخرا وقيادته للفريق أمام انبي في الجولة الماضية وتحقيقة الفوز أيضا

وعن مباراة الاهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا السبت المقبل باستاد القاهرة قال عرابي أن الاهلي هو الاكثر حظا للفوز باللقب نظرا لخبرات لاعبيه في المعترك الافريقي.

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 7 انتصارات و9 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكهم 17 هدفا.

تعد مباراة الليلة الصدام رقم 31 لطلعت يوسف المدير الفنى لمودرن فيوتشر أمام الزمالك، حيث واجه المدرب المخضرم الفارس الابيض فى 30 مباراة سابقة بالدورى المصرى حقق خلالها خمسة انتصارات وستة تعادلات وتلقى 19 خسارة.

يدير اللقاء تحكيميا الحكم أمين عمر ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، على أن يكون صبحى العمراوى حكمًا رابعًا، ويدير غرفة تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه وليد عبد الرازق.