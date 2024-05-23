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لوبيتيجي مديرا فنيا لوست هام الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي لتولي مهمة المدير الفني خلفا لديفيد مويس بداية من الموسم المقبل.

 

وكشف وست هام في بيانه أن لوبيتيجي سيتولى رسميًا مهمة تدريب الفريق بدءًا من 1 يوليو المقبل، بعد أن أفاد في وقت سابق أن مويس سيغادر منصبه كمدرب للفريق بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لرغبة الطرفين.

وسبق أن درب لوبيتجي كل من ورايو فاييكانو ومنتخب إسبانيا وبورتو وإشبيلية وأخيرا ولفرهامبتون.

 

وفي 2018 أقيل من تدريب منتخب إسبانيا قبل أيام من بداية كأس العالم في روسيا بعد علم الاتحاد الإسباني بتوصله لاتفاق لتدريب ريال مدريد، ورغم تدريب الميرنجي بداية من موسم 2018-19 إلا أنه رحل بعد 3 أشهر حيث خسر السوبر الأوروبي وأقيل من منصبه بعد خسارة الكلاسيكو ضد 5-1.

 

ورحل الإسباني في مهمته الأخيرة من تدريب ولفرهامبتون قبل 3 أيام على بداية .

وسبق وقاد لوبيتيجي فريق إشبيلية للقب الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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