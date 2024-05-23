موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمباراته مع الترجى التونسى في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري ابطال أفريقيا، في مباراة مصيرية ستحسم بطل النسخة الحالية من دوري الأبطال 2024.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في رادس بالتعادل السلبى ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان تحقيق اللقب والفوز بالنجمة الثانية عشرة في تاريخه.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

منافس الأهلي والترجي في نصف نهائي أفريقيا

أطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

موعد مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى في نهائى دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الاهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا لبطولة افريقيا

يأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.