شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل لقاء مودرن فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، للحكم الدولى أمين عمر.

ويعاون أمين عمر في إدارة المباراة الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، على أن يكون صبحى العمراوي حكمًا رابعًا. ويدير غرفة تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه وليد عبد الرازق.

أرقام الزمالك مع أمين عمر

أدار أمين عمر 30 مباراة للزمالك قبل لقاء اليوم، حقق الفارس الأبيض 23 فوزاً وتعادل فى 6 مباريات وخسر لقاء فقط، أشهر أمين عمر 4 بطاقات حمراء لنجوم الزمالك و59 إنذاراً واحتسب 12 ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض، وكانت آخر مباراة أدارها للزمالك أمام المقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/ 1.

ويفتقد الزمالك لجهود أكثر من لاعب مهم بسبب الإصابات، وفي مقدمتهم أحمد حمدي الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في نهائي الكونفدرالية، ليلحق بزميليه في الفريق، حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، كما تأكد غياب شيكابالا، وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق كل من، محمد شحاتة ومصطفى الزناري باللقاء.

فى المقابل، يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات مهاجمه مروان محسن والذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة أربطة الركبة، كما يستمر غياب أحمد رفعت على أثر الوعكة الصحية التي تعرض لها في مارس الماضي، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية عبد الكبير الوادي في اللقاء المرتقب بعد تعافيه من إصابة كسر أحد أصابع القدم.