شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأجيل مباراة بروكسى فى الكأس بعد إستدعاء المنتخبات للأجانب 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو نادى الزمالك اتحاد الكرة بشكل رسمي لطلب تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام بروكسي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وهي المباراة المقررة يوم 30 مايو الجاري.

وأكد الزمالك فى خطابه لاتحاد الكرة أنه تم استدعاء اللاعبين الأجانب الدوليين لمنتخبات بلادهم وهم حمزة المثلوثي وسيف الجزيري لمنتخب تونس، وترافيس موتيابا لمنتخب أوغندا، وسامسون لمنتخب بنين، وياسر حمد لمنتخب فلسطين بجانب اللاعبين المحليين الذين سينضمون لمنتخب مصر.

وأوضح مسئولو نادى الزمالك فى خطابهم لاتحاد الكرة أن بطولة كأس مصر مهمة موضحين أنهم يطلبوا تأجيل مواجهة بروكسي في دور الـ 32 لموعد لاحق.