شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز اللاعبين المتوقع عودتهم لتدعيم الأهلى والغائبين عن إياب نهائى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الأهلي جهود ثلاثة لاعبين في مباراته أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما غابوا عن مباراة الذهاب لعدم الجاهزية ولأسباب فنية.

س: من اللاعبين العائدين للأهلي أمام الترجي بعد تماثلهم للشفاء؟

ج: يستعيد الأهلي جهود الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا بعد تعافيهما من الإصابة وانتظامهما في تدريبات فريقهما الجماعية، ولكن يبقى دخولهما القائمة متوقف على قرار مارسيل كولر المدير الفني.

س: هل هناك لاعبين آخرين يعودون لحسابات كولر؟

ج: كما يعود كريم الدبيس لحسابات كولر بعدما تم استبعاده من قائمة مباراة الترجي الماضية رغم سفره مع بعثة الأهلي إلى تونس ولكن تم استبعاده من القائمة النهائية قبل المباراة، ويبقى القرار النهائي بيد كول، حيث من المتوقع أن يعود الدبيس لتعويض العجز في الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

س: ما موقف عبد المنعم وهاني؟

أكد مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي جاهزية ثنائي الفريق محمد عبد المنعم ومحمد هاني من مباراة الترجي التونسي مساء السبت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم شكواهما من إجهاد في العضلة الضامة خلال مران الفريق أمس الأربعاء .

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي للأهلي سيجري فحوصات طبية جديدة على الثنائي عبد المنعم وهاني على هامش مران اليوم الخميس وغدا الجمعة لتحديد موقفهما النهائي من المشاركة في المباراة وإن كانت فرصهما في اللحاق بالمباراة كبيرة للغاية.

وأوضح المصدر أن إصابة الثنائي بسيطة ولا تدعو للقلق، ولكن سيتم فحص الثنائي للاطمئنان عليهما بشكل أكبر.

س: من أبرز الغائبين عن الأهلي للإصابة في موقعة العودة؟

ج: يستمر غياب الثنائي عمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو عن قائمة الأهلي في إياب نهائي إفريقيا بسبب عدم الجاهزية الفنية وعدم انتهاء برنامجهما التأهيلي.

س: من اللاعبين المتوقع غيابهم لأسباب فنية؟

ج: لا يزال موقف أكثر من لاعب غامضا من اللحاق بإياب نهائي إفريقيا مثل طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد حيث خرجوا من قائمة مباراة الذهاب لأسباب فنية وقد يستمر غيابهم في موقعة الإياب أيضا.

س: وكيف استعد الأهلي للنهائي؟

ج: بدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق المران بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.