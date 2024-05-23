شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رضا يغادر معسكر مودرن فيوتشر قبل مواجهة الزمالك بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خالد رضا مدافع مودرن فيوتشر للإصابة خلال مشاركته في معسكر فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك، تم استبعاد اللاعب على أثرها من قائمة المباراة وانضمام طارق طه بدلا منه، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على حجم إصابته.

ومع دقات السابعة مساء اليوم الخميس، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لمتابعة اللقاء المثير بين الزمالك ومودرن فيوتشر، والذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، في أول لقاء محلي لأبناء ميت عقبة عقب التتويج الأفريقي الأخير بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج بها نادي الزمالك للمرة الثانية في تاريخه، بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الفريق المغربي في القاهرة بهدف نظيف.

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

يدخل الزمالك مباراة اليوم رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، لتصحيح وضع الفريق في مسابقة الدوري واستعادة مسار الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق الأبيض في المسابقة المحلية أمام سموحة بهدف نظيف.