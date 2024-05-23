شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على مودرن فيوتشر فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق مودرن فيوتشر على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 7.58 مليون يورو.

وخسر الزمالك من سموحة بهدف دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة فيما فاز مودرن فيوتشر على انبى بهدف دون رد فى الظهور الاخير بالمسابقة.

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 23 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 7 انتصارات و9 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبيه 21 هدفا وتلقت شباكهم 17 هدفا.

يدخل الزمالك مباراة اليوم رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، لتصحيح وضع الفريق في مسابقة الدوري واستعادة مسار الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق الأبيض في المسابقة المحلية أمام سموحة بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، يدخل مودرن فيوتشر مباراة اليوم، متسلحاً بالروح الإيجابية للفريق بعد عودة الانتصارات المحلية، عقب الفوز على إنبي في المباراة الماضية بهدف نظيف، تحت القيادة الفنية الجديدة لطلعت يوسف، حيث تعد مباراة الزمالك، هي الاختبار الثاني للمدرب المخضرم مع مودرن فيوتشر.