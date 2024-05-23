شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 23 -5 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 - 5- 2024 العديد من الاخبار منها ، الزمالك يطلب تأجيل مباراة بروكسي في كأس مصر ، ومنتخب مصر يعلن قائمة مباراتي بوركينا وغينيا الأحد.

الزمالك يطلب تأجيل مباراة بروكسى فى الكأس بعد إستدعاء المنتخبات للأجانب 28 مايو

خاطب مسئولو نادى الزمالك اتحاد الكرة بشكل رسمي لطلب تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام بروكسي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وهي المباراة المقررة يوم 30 مايو الجاري.

منتخب مصر يعلن قائمة مباراتي بوركينا وغينيا يوم 26 مايو

يُعلن 26 مايو الجاري قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

رئيس اتحاد الكرة وشوقي غريب والمجري يشاركون في تشييع جنازة شقيق هاني أبو ريدة

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على حضور تشييع جنازة شقيق هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ورئيس اتحاد الكرة السابق.

اليد يعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم دورى المحترفين

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره الزمالك لتقام فى تمام السادسة مساء غد الجمعة.

الإصابة تبعد 5 لاعبين عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدورى، و المقرر لها اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب.

وفاة شقيق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق

توفى اليوم المهندس عصام أبو ريدة شقيق المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو للمكتب التمفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم.

المتحدة للرياضة تنجح فى الحصول على حق استضافة مصر للعديد من بطولات كرة اليد

نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حق مصر في استضافة العديد من البطولات العالمية لكرة اليد خلال الفترة المقبلة