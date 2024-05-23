شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه الأخير قبل موقعة الترجي أمام وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة ‏الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، ‏بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.‏

على جانب آخر، يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة إفريقيا، في الثانية عشرة ظهر غد الجمعة باستاد القاهرة.‏

من المقرر أن يحضر مارسيل كولر المدير الفني، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر للحديث عن المباراة، وآخر استعدادات ‏الأهلي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.‏

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في ‏إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.‎

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس‎.‎‏ ‏