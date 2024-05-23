شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح مرانه الأخير قبل موقعة الترجي أمام وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
من المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
ويستعد الأهلي لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة، بعد أن تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب على ستاد حمادي العقربي في رادس مساء السبت الماضي.
على جانب آخر، يعقد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة إفريقيا، في الثانية عشرة ظهر غد الجمعة باستاد القاهرة.
من المقرر أن يحضر مارسيل كولر المدير الفني، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر للحديث عن المباراة، وآخر استعدادات الأهلي، والرد على أسئلة وسائل الإعلام.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.
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