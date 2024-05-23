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الدوري السعودي .. تشكيل الهلال في مواجهة الطائي بالجولة 33

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة الطائي ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي.
 


ويمثل الهلال في المواجهة كل من ..
حراسة المرمى : ياسين بونو.
خط الدفاع : سعود عبد الحميد و خاليدو كوليبالي و علي البليهي ورينان لودي.
الوسط : روبن نيفيز وسيرجي سافيتش و مالكوم وميشايل ديلجادو و سالم الدوسري.
الهجوم :ألكسندر ميتروفيتش.

ويخوض فريق الهلال اللقاء ، محتلاً الترتيب الأول في جدول دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 90 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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