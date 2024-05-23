في ظهوره الأول بعد التتويج القاري .. تعثر محلي جديد للزمالك بالتعادل أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الزمالك وفيوتشر ، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لحساب الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز، وهو الظهور الأول للفارس الأبيض عقب تتويجه بلقب الكونفدرالية السبت الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.





تقدم الزمالك عند الدقيقة 34 بالهدف الأول عبر سيف الدين الجزيري ، قبل أن يدرك فيوتشر التعادل سريعًَا عبر لاعبه محمد صادق.

وشهدت مجريات اللقاء إهدار لاعبي الزمالك أكثر من فرصة محققة من أمام مرمى محمود حمدي حارس فيوتشر والذي نجح في الدفاع عن شباكه من تسديدات الأبيض القوية على حدود منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 25 في الترتيب 13 ، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 31 في الترتيب التاسع.

ومثل فريق فيوتشر في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

الوسط: عمرو السيسي، إيموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

بينما تضم مقاعد البدلاء كل من : أحمد يحيى، أحمد كباكا، غنام محمد، كجالي درامي، محمد ربيعة، ايبا، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي ..

ويمثل الفريق الأبيض في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، إبراهيما نداي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

صانعو اللعب والهجوم: ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري