عمر جابر رجل مباراة الزمالك وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم عمر جابر الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، الشوط الأول من لقاء الزمالك وفيوتشر ، الجاري بينهما على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لحساب الجولة 24 من الدوري الممتاز.

تقدم سيف الدين الجزيري بالهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 34 ، قبل أن يعادل محمد صادق النتيجة لقيوتشر في الدقيقة 40.

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي ..

ويمثل الفريق الأبيض في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، إبراهيما نداي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

صانعو اللعب والهجوم: ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري