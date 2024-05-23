"احتفالاً بالكونفدرالية".. ممر شرفي من لاعبي مودرن فيوتشر للزمالك قبل انطلاق المباراة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري ويوسف محمد:

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر ممراً شرفياً للاعبي الزمالك والجهاز الفني قبل انطلاق مباراة الفريقين معاً ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مودرن فيوتشر اليوم حالياً، في إطار منافسات الجولة ال 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد "المقاولون العرب".

وجاء هذا الممر من جانب لاعبي مودرن فيوتشر، احتفالاً بتتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وكان الزمالك تمكن الزمالك من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين لكل فريق بمجموع المباراتين، مستفيداً من الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري في مرمى نهضة بركان بالمغرب.

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