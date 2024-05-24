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"بعد التعادل مع فيوتشر".. تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري المصري الممتاز.

ويواصل الزمالك مشواره في بطولة الممتاز، بمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة ال 25 بالمسابقة.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل، الموافق 27 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على "ستاد الإسكندرية".

ويحتل الفارس الأبيض المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة من 16 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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