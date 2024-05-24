تعرف على المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار على منافسات اليوم ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة المقامة على ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت خلال الفترة من 18 الى 27 مايو الجاري.



وحسم كل من الجزائر و المغرب و غانا و نيجيريا التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة.

و في أولى مباريات دور ربع النهائي اليوم تأهلت الجزائر إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي البطولة .

وفاز قائد منتخب الجزائر أوشن عبد الرؤوف بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي ثاني مباريات الدور ربع النهائي، تغلبت غانا على تنزانيا بنتيجة 4-1 لتصعد للمربع الذهبي وفاز بجائزة أفضل لاعب حمزة محمد لاعب منتخب غانا .

وفي ثالث المباريات خسر منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة من المنتخب المغربي بنتيجة 4 -2 في دور الثمانية.



وجاءت المباراة ماراثونية بين المنتخبين حيث كان المنتخب المغربي قد تقدم بهدفين ، ثم عاد منتخب مصر للمباراة و سجل هدفين لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 -2 ويتم اللجوء للوقت الإضافي الذي نجح خلاله المنتخب المغربي في إضافة هدفين ليحسم اللقاء و التأهل لنصف النهائي.



و في آخر مباريات اليوم صعد المنتخب النيجيري بعد فوزه على ليبيريا بنتيجة 2-1 .



ومن المقرر أن تكون مواجهات نصف النهائي كالتالي :

المغرب × نيجيريا

غانا × الجزائر

ويلعب منتخب مصر مع ليبيريا يوم السبت المقبل حيث ينافس منتخب مصر على تحديد المراكز ويملك فرصة للتأهل لكأس العالم في حالة تواجده ضمن أفضل 6 مراكز بالبطولة.



وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة على النحو التالي

: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.