ويليامز في طريقه للتعاقد مع ساينز اعتبارا من موسم ٢٠٢٥

ياسر رشاد - القاهرة - في مفاجأة كبيرة اقترب فريق ويليامز للفورميلا وان من توقيع تعاقد مع السائق الأسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري الحالي لينضم لفريق ويليامز اعتبارا من موسم ٢٠٢٥ .

وكان مستقبل الأسباني كارلوس ساينز محط العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية حيث ينتهي تعاقده مع فيراري في نهاية بطولة العالم في نسختها الحالية حيث ربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى فريق صاوبر - اودي بداية من انطلاق موسم ٢٠٢٦ الا ان السائق الأسباني لم يوقع اي تعاقد حتى الان مع اودي انتظارا للتعاقد مع فريق اكبر حسب بعض الخبراء مثل مرسيدس او ريد بول حيث سيرحل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للانتقال الى فيراري كما تبدو فرص تجديد تعاقد السائق المكسيكي سيرجيو بيريز مع ريد بول ضئيلة للغاية الا ان المفاجأة تمثلت في تعاقد مرسيدس مع سائق فورميلا 2 كيمي انتونيلي وإمكانية تجديد تعاقد سيرجيو بيريز لمدة موسم واحد مع ريد بول .

وكشفت مصادر صحفية ألمانية ان كارلوس ساينز عقد اجتماعات مكثفة مع مسئولي فريق ريد بول وهناك اتفاق مبدئي على انتقال ساينز لفريق ويليامز اعتبارا من الموسم المقبل خاصة أن جيمس فولفز مدير فريق ويليامز يرغب في ترتيب أوراق الفريق من احل إعادته مجددا على طريق المنافسة .