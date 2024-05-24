أول إجراء من الزمالك ضد حكم مباراة فيوتشر في الدوري

كشفت تقارير صحفية عن أول إجراء من نادي الزمالك ضد أمين عمر حكم مباراة مودرن فيوتشر، والتي جمعت الفريقين في مسابقة الدوري المصري.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فيوتشر بهدف لمثله في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت على أرضية ملعب المقاولون العرب.

وأكدت التقارير، أن إدارة القلعة البيضاء ستتقدم باحتجاج رسمي من جانب نادي الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق ضد فيوتشر.

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وأشارت إلى أن إدارة الزمالك سترصد في شكواها الأخطاء التي شهدتها مباراة الفريق الأبيض ضد مودرن فيوتشر، وأبرزها التغاضي عن احتساب ركلة جزاء خلال اللقاء.

وكان جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك قد انتقد أمين عمر حكم المباراة بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه.

يحتل فريق فيوتشر في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.