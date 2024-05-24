مفاجأة في قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026 يومي 6 و10 يونيو القادم.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة في قائمة المنتخب المصري الذي يستعد لخوض مباراتين هامتين.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون تايم» عبر قناة أون تايم سبورتس:” ظهور أسماء كثيرة في قائمة منتخب مصر هذا شىء معتاد”.

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وتابع:” ويأتي ذلك من أجل إصدار تصاريح للسفر لغينيا بيساو، على سبيل المثال، وهذا شىء معتاد قبل السفر، حيث يختار المدرب ما يشاء من اللاعبين”.

وواصل:”ولكن هناك مفاجأةن يوجد اسم أو اثنين من المفترض أنهم انضموا للقائمة ولكن أسمائهم ليست موجودة في القائمة التي ظهرت، وسيكونوا متواجدين في معسكر المنتخب الذي سينطلق يوم 28 مايو الجاري، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو”.

وسيلعب المنتخب الوطني ضد نظيره بوركينا فاسو ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.