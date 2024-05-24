الترجي يفاجئ كاف بطلب مثير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

فاجأ نادي الترجي التونسي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بطلب مثير قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الاهلي.

وستقام مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي ونظيره الترجي مساء يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأحمر وباب سويقة في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضا.. أول إجراء من الزمالك ضد حكم مباراة فيوتشر في الدوري

وقال وليد قرفالة المتحدث الرسمي لنادي الترجي في تصريحات صحفية: «طلبنا بالفعل 7 آلاف تذكرة من كاف لجماهيرنا أمام الاهلي”.

وأشار المتحدث الرسمي لنادي الترجي إلى أن الأمر سيتم حسمه غدًا في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

وتسمح لائحة الكاف بـ3500 تذكرة فقط، لصالح فريق الترجي في اللقاء الذي سيقام على ستاد القاهرة ت

الدولي.

وتعادل فريق الاهلي مع نظيره الترجي في لقاء الذهاب على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس يوم السبت الماضي.