شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: التوفيق غاب عن الزمالك أمام فيوتشر.. ومباراة الاتحاد صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، غياب التوفيق عن الفريق الأبيض أمام فيوتشر بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال أمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب غلق صفحة مباراة فيوتشر والتركيز أمام الاتحاد لحصد الثلاث نقاط من أجل تحسين وضعية الفريق في جدول الدوري، حتى لا نضيع نقاط أكثر من ذلك".

وأضاف: "مباراة الاتحاد السكندري المقبلة صعبة للغاية ويجب التركيز بشدة من أجل الفوز، وعلى الجهاز الفني أن ينبه على اللاعبين بغلق صفحة الاحتفالات بالكونفدرالية حتى لا نهدر نقاط جديدة في بطولة الدوري".

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد، والدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، وفي الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو"، وفي الهجوم : سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: محمد صبحي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وجاء تشكيل مورن فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، ورباعي الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم، وفي الوسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، علي زعزع، والهجوم: محمد فاروق ، أحمد عاطف.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد كباكا، غنام محمد ، كجالي درامي، محمد ربيعة ، ايبا ، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.